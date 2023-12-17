نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواصلة التألق.. موعد مباراة استون فيلا ضد برينتفورد في البريميرليج والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق أستون فيلا مع فريق برينتفورد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا ضد برينتفورد

تُقام المباراة بين فريقي أستون فيلا مع فريق برينتفورد في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع المباراة بين فريقي أستون فيلا وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD، وسوف يقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على المباراة.

ترتيب أستون فيلا وبرينتفورد في البريميرليج

ويحتل فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحل فريق برينتفورد في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

يذكر أن فريق أستون فيلا قد نجح في الفوز على حساب فريقي مانشستر سيتي وارسنال خلال أخر جولتين من البريميرليج.