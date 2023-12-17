نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره برايتون عصر اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على ملعب "الإمارات"، وذلك في إطار الجولة الـ17 من بطولة دوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة أربع مباريات.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وبرايتون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة آرسنال ضد برايتون عصر اليوم الأحد، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.