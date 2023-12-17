نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة آرسنال ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "الإمارات"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي آرسنال وبرايتون عصر اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال وبرايتون اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد برايتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة آرسنال وبرايتون في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.