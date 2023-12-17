نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة روما ضد بولونيا في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد بولونيا باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة حيث مت المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر.

توقيت متابعة مباراة روما ضد بولونيا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق بولونيا مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة روما ضد بولونيا مساء اليوم عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد بولونيا

وستنقل أحداث مباراة روما ضد بولونيا عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.