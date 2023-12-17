نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة، حيث يترقب انطلاق أحداث المباراة الكثير في جميع أنحاء المعمورة.

موعد مباراة ميلان ضد مونزا

واختتم إي سي ميلان تحت قيادة ستيفانو بيولي تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره فريق مونزا مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الجديد.

ويحتضن ملعب" سان سيرو"، القمة النارية مساء اليوم عند تمام الساعة الحادية والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد مونزا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الوحيد والحصري للدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.