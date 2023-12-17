نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية، إنطلاق منافسات اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2023، من عمر بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الاحد.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1 إنتر ميلان، 38 نقطة.

2 يوفنتوس، 37 نقطة.

3 ميلان، 29 نقطة.

4 نابولي، 27 نقطة.

5 روما، 25 نقطة.

6 بولونيا، 25 نقطة.

7 فيورنتينا، 24 نقطة.

8 أتالانتا، 23 نقطة.

9 تورينو، 23 نقطة.

10 لاتسيو، 21 نقطة.

11 مونزا، 21 نقطة.

12 فروزينوني، 19 نقطة.

13 ليتشي، 17 نقطة.

14 جنوى، 15 نقطة.

15 ساسولو، 15 نقطة.

16 كالياري، 13 نقطة.

17 أودينيزي، 12 نقطة.

18 إمبولي، 12 نقطة.

18 هيلاس فيرونا، 11 نقطة.

20 ساليرنيتانا، 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي