نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الايطالي قبل لقاءات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية، جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي، لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2023.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد، من البطولة الإيطالية.

ويشهد اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2023، العديد من المباريات الهامه الحاسمه في بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم.

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد واستكمال منافسات الجولة السادسة عشر من عمر البطولة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1 لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 14 هدفًا.

2 أوليفيه جيرو، ميلان، 8 أهداف.

3 دومينيكو بيراردي، ساسولو، 7 أهداف.

4 هاكان تشالهان أوغلو، إنتر ميلان، 7 أهداف.

5 جوشوا زيركزي، بولونيا، 7 أهداف.

6 روميلو لوكاكو، روما، 7 أهداف.

7 ماركوس تورام، إنتر ميلان، 6 أهداف.

8 جياكومو بونافينتورا، فيورنتينا، 6 أهداف.

9 أديمولا لوكمان، أتالانتا، 6 أهداف.

10 فيكتور أوسيمين، نابولي، 6 أهداف.