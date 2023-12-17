نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد.. موقف صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية مواجهة نارية تجمع ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كلاسيكو الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب أنفيلد رود مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد في البريميرليج

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومنيك سوبوسلاي، ريان جرافنبرخ، واتارو إندو.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويذكر أن فريق ليفربول لم يخسر في آخر 7 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر يونايتد، حيث حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس بـرصيد 27 نقطة.