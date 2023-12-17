نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شحاتة: جوزيه سبب نجاحي الأول مع مصر وحسام حسن صدمني في 2006 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، على مستوى النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز أمام اتحاد جده في المباراة الأولى به بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- شحاتة يتحدث عن الأهلي وازمة حسام حسن

وأكد حسن شحاته:" ما يقدمه الأهلي في المونديال ليس جديد عليه سواء على مستوى النتيجة أو الأداء أمام اتحاد جده، وهذا طبيعي كرد على الاستفزازت التي مارسوها قبل المباراة".

وتابع شحاته في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" مع الكابتن أحمد حسن المذاع على قناة Dmc:" كلمة السر الأولى في مسيرتي كانت بسبب البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي وقتها، في ظل رفضه قيادة منتخب مصر الفنية لأستمر أنا في منصبي واحقق 3 ألقاب متتالية من أمم إفريقيا.

وواصل:" نسخة أمم إفريقيا 2006 كانت الأصعب بالنسبة لي، كأول ظهور في قيادة منتخب مصر والبطولة تقام على ملعبنا، لكن 2008 صعوبتها كانت في أسماء المنتخبات الكبيرة التي ستواجهها".

واختتم:" انضمام حسام حسن في 2006 جاء لتكريمه بعد المجهودات الوفيرة التي قدمها للكرة المصرية، وتفاجئت بأهداء البطولة للكابتن محمود الجوهري، رغم أني قمت بضمه لتكريمه فقط، تحدثت مع نفسي وقتها قائلا:" أنا أعمل كده وهو يقول كده".

