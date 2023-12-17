ليس سامسون.. الزمالك يقرر طرد محترف الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - يناقش مسؤولو إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، مصير بعض نجوم الفريق والمحترفين، خلال الموسم الحالي بعد تراجع مستوى العديد من النجوم، في ظل أزمة القيد التي تمنع القلعة البيضاء من ضم أي صفقة جديدة.

ودخلت إدارة الزمالك مؤخرا، في خطوط تواصل مع مسؤولو فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة القيد والاتفاق حول صيغة مناسبة لسداد غرامة قائد الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا.

- رحيل نداي عن الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يبحث التخلص من السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الفريق، خلال شهر يناير المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتجاه الزمالك يأتي نظرًا للمقابل المادي الذي يحصل عليه بالدولار ورفضه الحصول عليه بالمصري واتجاه لعقد جلسة مع وكيله لفسخ العقد بالتراضي".

وتضع إدارة القلعة البيضاء، بعض الأهداف الأجنبية خلال الانتقالات الشتوية القادمة على رادار التعاقدات الجديدة، حال نجاحهم في حل أزمة القيد التي تضرب الزمالك وتمنع إبرام أي صفقات جديدة.

