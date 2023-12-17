نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شحاته: شيكابالا كان يرفض الانضمام لمنتخب مصر وهذه حقيقة انقلاب المحترفين على معسكر الفراعنة لرحيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الذي حقق معه إنجازات لا تنسى، مفاجأة عن محمود عبد الرازق شيكابالا، وعدم انضمامه لفترات طويلة إلى قائمة الفراعنة في المباريات.

- حسن شحاته يصدم شيكابالا

وقال حسن شحاته:" تعجبت من أسباب ومبررات شيكابالا في الاعتذار عن وجوده مع المنتخب في بعض الأوقات، في 2010 سبب لي غضب شديد بين شوطي مباراة موزمبيق لذلك قمت بتعنيفه بسبب عدم الجدية".

وواصل شحاته في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "شيكابالا بعد ذلك تأثر نوعا ما بأنفلونزا الطيور وقتها بالفعل ولكن كان هناك أسباب أخرى".

وواصل: "شيكابالا لم يمتلك شغفا في الانضمام للمعسكرات الدولية وقدم اعتذارات عديدة وتحدثت معه، ولكن لن أغصبه على القرار وأبلغته بردي أمام زملاءه".

وأختتم:" في 2006، وصلتني أخبار وجود عصيان من اللاعبين المصريين المحترفين حيث رفضوا قيادتي للفراعنة، وأنهم سوف يعلنون ذلك في مؤتمر صحفي، لذلك أبلغت سمير عدلي بفتح باب المعسكر لرحيل أي لاعب لا يرغب في التواجد، ووقتها وصلني أن أحمد حسن قائد هذه الحركة، ولكن تأكدت من كذب تلك الأنباء".