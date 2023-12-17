نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شحاته: ميدو تعلم الدرس جيدا بعد قيادة الإسماعيلي وأزمته مع حسني عبد ربه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسن شحاته مدرب منتخب مصر السابق، ونجم نادي الزمالك على الأزمة الشهيرة مع أحمد حسام ميدو عام 2006، أثناء اعتراضه عليه بعد تغييره في أحد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

ونجحت الفراعنة في ذلك الوقت بتحقيق لقب البطولة، وحصد 3 ألقاب متتالية.

- شحاته يكشف كواليس أزمة ميدو

وتحدث حسن شحاته عن أزمته الشهيرة مع ميدو:" لم أقصد أن أغصب ميدو أبدا أنا مدرب وكنت أقوم بتنشيط الهجوم، وهذا نا حدث عمرو ذكي شارك في دقائق أحرز هدف، وتصالحت مع ميدو في اليوم التالي".

وتابع شحاته في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" مع الكابتن أحمد حسن المذاع على قناة Dmc:" بعد اتجاه ميدو للتدريب، واجه نفس الموقف مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي وقتها علم الكثير عن تصرفه".

وواصل:" لم اغضب من إبراهيم سعيد عندما رفض تسديد ركلة جزاء في نهائي إفريقيا، كان ليده ثقة كبيرة أن أحمد حسن سيسجلها، ووافقت على دخول حسن تسديد أول ركلة جزاء رغم أنه أضاع داخل المباراة".

