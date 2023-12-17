نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم 3 صفقات جديدة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على حل أزمة القيد التي تضرب الفارس الأبيض هذا الموسم، وكانت سببا رئيسيا في تراجع ونتائج الفريق ورحيل بعض النجوم، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

ويحاول مسؤولو الفريق، الوصول إلى اتفاق مرضي مع إدارة سبورتنج لشبونة البرتغالي، للاتفاق حول تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا.

- 3 صفقات جديدة تقترب من الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك حصل على توقيع 3 لاعبين من القسم الثاني لتدعيم صفوفه، وهناك مراقبة أيضًا للاعب حسين زيكا لاعب وسط الترسانة، تمهيدًا لضمه".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك نجح في الحصول على توقيع رغبة الثلاثي أحمد ربيع لاعب السكة الحديد، ومحمد عاطف لاعب طنطا، ومحمد سعيد مدافع لافيينا".

وأردف أمير هشام: "محمد ممدوح لاعب حرس الحدود تحت الانظار بقوة بالإضافة إلى حسين زيكا لاعب وسط الترسانة في الصورة وبقوة خاصةً أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم".