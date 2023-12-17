نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة إفريقية.. هل يفاوض الأهلي مهاجم نيجيري في يناير ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير وعاشقي النادي الأهلي مؤخرا، تعاقد إدارة النادي مع مهاجم أجنبي جديد ومميز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفارس الأحمر هذا الموسم.

وجاء ذلك بعد رحيل محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي، وعدم ظهور أنتوني موديست بالمستوى الفني المطلوب، وتراجع أداء صلاح محسن وعدم اقتناع كولر بقدراته.

- صفقة جديده تقترب من الأهلي

وأكدت الناقدة الرياضية "ريهام حمدي"، في تصريحات لبرنامج جمهور التالته على قناة أون تايم سبورت:" أن مسؤولو لجنة التعاقدات قاموا بتحضير قائمة كبيرة من اللاعبين والصفقات الجديدة لعرضها على المدرب".

وتابع:" لم يحدث كما يتردد أن الأهلي اقترب أو دخل في مفاوضات مع مهاجم نيجيري، المدرب شاهد بعض السير الذاتية وأبدى إعجابه ببعض اللاعبين ولكن ينتظر رؤية المزيد".

وتستعد كتيبة القلعة الحمراء، لخوض ثاني مبارياتها في كأس العالم للأندية 2023، عندما يواجه نظيره فلومينيسي البرازيلي، في نصف نهائي المونديال مساء يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

