موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الأحد 17 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فياريال، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره فياريال، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة beIN sports HD 1، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

يذكر أن فريق جيرونا يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 41 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.