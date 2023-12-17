نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الخطيب.. أول تعليق من خالد بيبو على أزمة كولر ومترجمه (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة ما يتم ترديده مؤخرا، حول وجود أي أزمات بين جماهير الفريق والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، خاصة بعد بيان مترجمه خالد الجوادي.

وظهر محمود الخطيب رئيس الأهلي، في معسكر المارد الأحمر في المملكة العربية السعودية، ليقطع الشك حول علاقته مع المدرب في الفترة الأخيرة، ويؤكد ثقته الكبيرة بوجوده.

- بيبو يعلق على لقطة الخطيب مع كولر ومترجمه

وأكد بيبو في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت:" الجميع داخل النادي الأهلي يعمل لمساعدة الغير دا شئ طبيعي وعلى رأسهم رئيس النادي محمود الخطيب الذي يحرص دائما على مساندة الفريق والجهاز الفني".

وتابع:" وجود الخطيب بيعطي للاعبين قوة وحافز لا توصف نستطيع أن تعمل وتجتهد وأنت مطمئن، ولست خائفا من أي شئ وخبراته وأساليبه تأهله إلى القيادة الحكيمة التي يقوم بها، نتعلم دائما من أي خطأ ولكن دون المساس بمبادئ النادي".

واختتم:" سيستم الأهلي الجميع تعلم داخله، كيف تخدم النادي وتحمي اللاعبين والجهاز، الخطيب تعرض لهجوم مدوي ولم يتحدث كلمه دائما يضع مجهوده وشغله الذي يتحدث".



