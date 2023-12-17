نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. قميص الشحات المونديالي في مزاد علني وديانج يقترب من المشاركة أساسيا أمام فلومينيسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي في مختلف بقاع العالم، انطلاق المواجهة الصعبة والحاسمة أمام فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، مساء غدا الإثنين.

- تغريم الأهلي 50 الف فرانك

قرر الفيفا توقيع غرامة مالية قدرها مليون 700 الف جنيه، بعد حصول مهاجم الفريق الفرنسي أنتوني موديست على بطاقة حمراء، وحصول الثلاثي كهربا والشحات وإمام عاشور على بطاقات صفراء.

- الشحات يتبرع بقميص المونديال لغزه

أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية عن تبرع حسين الشحات نجم النادي الأهلي بقميص الفريق في المونديال بعد هدفه في مرمى اتحاد جده السعودي، لصالح ضحايا العدوان على غزه.

- مارسينياك يدير مباراة الأهلي وفلومينينسي

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مهمة إدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، إلى الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك.

- ديانج يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الدفع بالمالي اليو ديانج نجم خط وسط الفريق، أساسيا في المواجهة المرتقبة أمام فلومينيسي بكأس العالم للأندية، للاستفادة من قوته البدنية وسرعته.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

