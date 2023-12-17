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أحمد جودة - القاهرة - سيكون مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك للحديث عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

مران الاهلي مفتوح أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية - السادسة بتوقيت القاهرة؛ على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي غدًا الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد صعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

