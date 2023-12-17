نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور له.. خالد بيبو يكشف حقيقة خلافه مع سيد عبد الحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة ما يتم تردده بشأن وجود أزمة وخلاف بينه وبين سيد عبد الحفيظ، صاحب هذا المنصب في السنوات الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء بعد رحيله هذا الموسم.

وتستعد كتيبة الأهلي في الوقت الحالي، لخوض مباراة صعبة أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

- بيبو يتحدث عن عبد الحفيظ

وأكد خالد بيبو في تصريحاته ببرنامج ملعب أون تايممع سيف زاهر: "سيد عبد الحفيظ زميل ملعب وأخ وبينا عيش وملح وبينا سنين كتير محترمه تعلمنا داخل الأهلي الكثير وسيبقى دائما أخ لي".

وتابع:" عبد الحفيظ شغل هذا المنصب لمدة طويلة وأصبح له خبرات قوية، في أي وقت أو موقف محتاج أرجعله وأتناقش معه واستشيره، وهذا ما تعلمناه داخل القلعة الحمراء، لا يوجد أي خلاف أبدا".

وأختتم: "أعمل منذ قدومي باللائحة التي وضعها سيد عبد الحفيظ مفيش أي تغيير سنظل دائما أخوات".