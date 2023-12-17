نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 17-12-2023 في الدوري الالماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد والموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم الاحد 17-12-2023 في الدوري الالماني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن مع نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

كما يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره فريق شتوتجارت مساء اليوم عند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2023-2024 برصيد 36 نقطة.

وسوف يتم نقل مباريات اليوم الأحد في بطولة الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.