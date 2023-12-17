نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نصف النهائي.. ترتيب الهدافين في كاس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والذي يصطدم من خلاله بنظيره البرازيلي فلومينيسي، بطل أمريكا الجنوبية.

وتنطلق تلك المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ووصل المارد الأحمر إلى هذا الدور عقب إقصاء صاحب الأرض والجمهور نادي اتحاد جده السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

- ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

1- كريستيانو رونالدو – 7 أهداف

2- جاريث بيل – 6 أهداف

3- لويس سواريز – 5 أهداف

4 – ليونيل ميسي – 5 أهداف

5- كريم بنزيما – 5 أهداف

6- سالم الدوسري – 4 أهداف

7- حسين الشحات -- 4 أهداف.

- موعد مباراة مانشستر سيتي في نصف نهائي المونديال

ومن المقرر أن يشارك بطل أوروبا (مانشستر سيتي) من دور نصف النهائي مباشرة، والذي يواجه به نظيره الياباني أوراوا ريد ( بطل آسيا )، مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر الجاري.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

