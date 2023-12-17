نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليلوزيتش: أعشق محمد صلاح ويعجبني أداء مصطفى محمد مع نانت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، إعجابه الشديد بمستوى بعض نجوم منتخب مصر المحترفين في الخارج، وعلى رأسهم الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكانت بعض التقارير سابقا، قد ربطت اسم خليلوزيتش بقيادة المنتخب المصري، قبل التعاقد مع المدير الفني الحالي، البرتغالي روي فيتوريا.

- خليلوزيتش يكشف حقيقة عرض قيادة الفراعنة

وصرح خليلوزيتش: “لا أرغب في التطرق للحديث عن العروض التي تلقيتها مؤخرا، لكن كان يوجد مفاوضات سابقا لتدريب منتخب مصر، لكن لم تتم الأمور”.

وواصل: “محمد صلاح لاعب استثنائي وسطر تاريخا عريقا مع ليفربول، وأعشقه على المستوى الشخصي، بالإضافة إني أتابع نادي نانت الفرنسي جيدًا فهو بيتي، ويعجبني أداء مصطفى محمد فهو هداف رائع ولديه شخصية مميزة ويسير بخطوات ثابتة مع الفريق”.

على جانب آخر، اقتربا الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات من الانضمام إلى قائمة الفراعنة المتجهة إلى ساحل العاج، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

