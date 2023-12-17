روي فيتوريا يقرر الاعتماد على أحمد حجازي في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاعتماد على أحمد حجازي لاعب نادي اتحاد جدة في كأس الأمم الإفريقية القادمة في كوت ديفوار 2024.

يأتي ذلك لأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها روي فيتوريا مع المنتخب الوطني في المباريات الماضية.

ولن يستطيع أحمد حجازي المشاركة مع اتحاد جدة في المباريات القادمة قبل كأس الامم الإفريقية بسبب عده قيده محليًا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيتم قيده قي الانتقالات الشتوية القادمة.

ونجح منتخب مصر في تأهله إلي كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 عقب تصدره للمجموعة في التصفيات.

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر خوض مباراة ودية قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة.

القناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار

تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport max المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.