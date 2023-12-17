نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الأحد الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024، ويعد أبرزهم مباراة ريال مدريد ضد فياريال.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ألميريا ضد ريال مايوركا، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

لاس بالماس ضد قادش؛ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد فياريال،في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام، ريال مدريد، 12 هدف.

2- بورخا مايورال، خيتافي 10 أهداف.

3- أنطوان جريزمان 9 أهداف.

4 جيرارد مورينو، فياريال 8 أهداف.

5- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة 8 أهداف.

6- دوفبيك، جيرونا 8 أهداف.

7- موراتا، أتليتكو مدريد 8 أهداف.

8- ويليامز، أتلتيك بيلباو 8 أهداف.

9- بودمير، أوساسونا 8 أهداف.

10- جوروزيتا، أتليتك بيلباو 8 أهداف.