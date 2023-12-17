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أحمد جودة - القاهرة -



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية صباح اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، قبل السفر إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية



وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السفر إلى أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية.



وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال قبل بدء التدريبات الفنية.



وواصل مصطفى شلبي لاعب الفريق المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.



وأدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة معتمد جمال للتدريب على بعض الأمور الخططية، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.



موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

