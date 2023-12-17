عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق برايتون مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برايتون

حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: زنشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - وايت.

خط الوسط: أوديجارد - ديكلان رايس - هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - خيسوس- جابريل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون

وستنقل أحداث مباراة أرسنال وبرايتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.