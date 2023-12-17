تشكيل وست هام الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ديفيد مويس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، استعدادًا لمواجهة قوية أمام نظيره فريق ووليفرهامبتون مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: أكرد، زوما، إيمرسون، كوفال.

خط الوسط: ألفاريز، براوس، سوتشيك، باكويتا.

خط الهجوم: قدوس، بوين

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وولفرهامبتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 1.