تشكيل أستون فيلا الرسمي لمواجهة برينتتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب أوناي إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا التشكيل الرسمي لفريقه، استعدادًا لمواجهة قوية أمام نظيره فريق برينتفورد مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل أستون فيلا الرسمي لمواجهة برينتتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ماريتينيز.

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، مورينيو.

خط الوسط: كاش، مكجين، كامارا، رامسي.

خط الهجوم: ديابي، واتكينز.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد عبر قناة beIN Sports 1.