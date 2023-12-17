نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. موديست "أوت" بأمر الفيفا فمن البديل في عقل كولر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى مسؤولو النادي الأهلي في منذ قليل، قرارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن عقوبة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء، عقب طرده في مواجهة الفريق أمام اتحاد جده بكأس العالم للأندية 2023.

وطرد موديست عقب نزوله بثلاث دقائق فقط، بعد كرة مشتركة مع المدافع المصري أحمد حجازي.

ونجح الأهلي في حسم تلك المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة ويواجه نظيره فلومينيسي البرازيلي.

- فيفا تبلغ الأهلي بإيقاف موديست

وأخطر الفيفا، إدارة النادي الأهلي بإيقاف الفرنسي موديست مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي.

- كولر يفكر في بديل موديست

وأصبح السويسري مارسيل كولر في حيرة بعد إيقاف موديست، حيث سيكون عليه الاعتماد بصفة كاملة على خدمات محمود عبد المنعم كهربا في خط الهجوم، أو الاعتماد على الجنوب إفريقي بيرسي تاو في خط الهجوم والذي لعب في هذا المركز أكثر من مباراة بالدوري المصري.

تردد قنوات السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.