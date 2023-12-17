إسدال الستار عن منافسات ملتقى عمان لألعاب القوى لذوي الإعاقة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

اسدل الستار عن منافسات ملتقي عمان لالعاب القوى لذوي الاعاقة الذي نظمته اللجنة البارالمبية العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب باشراف من اللجنة البارالمبية الدولية على ملاعب مجمع السلطان قابوس ببوشر، حيث أقيم حفل التتويج تحت رعاية لجينة بنت محسن درويش عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم بعد منافسات شارك فيها ١٥٠ لاعبا ولاعبة من سلطنة عمان وأندية خليجية تمثل (نادي الطموح الكويتي ونادي الرس السعودي ونادي المدينة السعودي ونادي خورفكان الاماراتي ونادي الثقة الاماراتي). واقيم في اليوم الأخير عدد من المسابقات أسفرت نتائجها كالتالي: في سباق ٢٠٠ متر فتيات فئة t22 حققت اللاعبة حنين المصباح من فريق نامي الطموح الكويتي المركز الأول بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره ٣١.٦٥ ثانية، وحصلت اللاعبة طيف الجابرية من فريق التضامن العماني المركز الثاني بعدما قطعت مسافة السباق في زمن وقدره ٤٩.٣٢ ثانية، وفي المركز الثالث اللاعبة آية قاسم من مركز التقييم والتأهيل المهني العماني بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره ٥١.٨٩ ثانية.

وفي سباق ١٠٠ متر فتيات فئة t20 حققت اللاعبة حنين المصباح من نادي الطموح الكويتي المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق في ١٥.٣٣ ثانية، وجاءت آية قاسم من مركز الرعاية والتأهيل فيوالنركوطز الثاني بعدما قطعت السباق في زمن قدره ٢٢.٩٧ ثانية، وحلت طيف الجابرية من نادي التضامن العماني بزمن ٢٥.٠٠ ثانية. وفي سباقة١٠٠ متر رجال فئة t12-t36-46-t47 حقق اللاعب طه الحراصي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق في ١٢.٧٨ثانية، وحل اللاعب يحيى البلوشي من نادي الثقة الاماراتي في المركز الثاني بعدما حقق ١١.٨٠ ثاتية، وفي المركز الثالث سيف المقيبلي من اللجنة البارالمبية العمانية بعدما قطع مسافة السباق في ١١.٨١ثانية.

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