اليوم .. منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم يدخل معسكرا داخليا بمحافظة مسقط

يدخل اليوم»الاثنين» منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم معسكرا داخليا بمحافظة مسقط يقام خلال الفترة من 18 الى 22 من الشهر الجاري، حيث يعد هذا أول معسكر يدخله المنتخب بعد المعسكر الانتقائي للاعبين الذي اقيم الشهر الماضي في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية بمشاركة 52 لاعبا تم تقسيمهم على مجموعتين اختار منهم الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أحمد العلوي 26 لاعبا للدخول في هذا المعسكر استعدادا لخوض عمار تصفيات أمم آسيا للشباب التي ستقام خلال الفترة من 21 الى 29 سبتمبر من عام 2024 .

واللاعبون المختارون لهذا المعسكر هم : مؤمن بن مصبح الصولي وعدي بن خليفة المنوري وأيوب بن صابر البوسعيدي (السويق) وسعيد بن غاصب الغنبوصي وجواد بن خليفة العزي وعدنان بن خميس المشيفري وعبدالله بن فرج الرواحي « السيب « ومحمد بن غانم السمين وأحمد بن مسلم الشنفري (ظفار) ويوسف بن علي الشبيبي « المصنعة « وشهاب بن احمد المخيني « الطليعية « ورشاد بن عبدالحميد الذهين وعبدالحليم بن قاسم البطاشي « النصر «وعبدالعزيز بن سهيل الغيلاني و فهد بن خميس المخيني « صور « ويسار بن سعيد البلوشي « جعلان « وعلي بن ربيع العلوي وهزاع بن فريش العلوي «الوحدة « وعادل بن يوسف القطيطي « الخابورة « والهيثم بن مسلم الشكيلي وبشار بن طالب المحاربي « سمائل « وسالم بن جمعة الفارسي « صحم « وربيع بن يوسف السنيدي « نادي عمان « وماجد بن رمضان الفارسي « الشباب « وعبدالله بن سيف المعمري « حتا الاماراتي « وفهد بن عبدالله عوض « الاتحاد».

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