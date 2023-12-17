اللجنة العمانية للرماية تختتم البطولة السنوية التاسعة بولاية نخل

بمشاركة ١٥٠٠ رام من مختلف المحافظات

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

تصوير ــ أيمن الحضرمي:

اختتمت بميدان الرماية بولاية نخل البطولة السنوية التاسعة للرماية بالأسلحة التقليدية التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة باللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية، ضمن سلسلة المسابقات التي اقامتها اللجنة خلال هذا العام والتي شارك فيها ١٥٠٠ رام يمثلون مختلف فرق الرماية من محافظات سلطنة عمان.

وقد رعى ختام المسابقة معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني بحضور أصحاب السعادة محافظي جنوب وشمال الباطنة والولاة وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وجمع غفير من المهتمين برياضة الرماية.

اشتملت البطولة على 6 مسابقات في رماية الأهداف الفردية ببندقية السكتون ومسابقة رماية الأهداف الفردية بالبندقية الثقيلة وأخرى لإسقاط الأطباق لبندقية السكتون وإسقاط الأطباق للبندقية الثقيلة، إضافة الى مسابقة رماية الأهداف للبندقية الثقيلة والسكتون لكبار السن ومسابقة كأس التحدي. وكانت السرعة والدقة في إصابة الأهداف هي سمة الرماة المشاركين في مختلف مراحل المنافسات. وكانت النتائج في مسابقة السلاح الثقيل إسقاط الاطباق متفاوتة، حيث حقق المركز الاول فريق المرافظ من ولاية نخل بمشاركة الرامي محمود بن سعيد التوبي والرامي صخر بن سعيد التوبي، وفي مسابقة السلاح الخفيف لاسقاط الاطباق حصل على المركز الاول فريق نخل شاذون الذي ضم كلا من الرامي يونس بن سالم الحضرمي والرامي مأمون بن سعود الحضرمي. وجاءت نتيجة المسابقة ببندقية السكتون لرماية الأهداف الفردية، حينما زادت وتيرة المنافسة بين المشاركين ليحسمها أخيرا وبكل جدارة الرامي خالد بن محمد عيظة جداد الكثيري، وحل ثانيا الرامي سالم بن ناصر القعنوني وحل ثالثا الرامي محمد بن أحمد عمان المعشني.

أما في مسابقة رماية الأهداف الفردية بالبندقية الثقيلة فقد حقق الفوز فيها الرامي نعمان بن سيف الدرعي وحل ثانيا الرامي هزاع بن خميس المقبلي وجاء ثالثا الرامي سيف بن سعيد التوبي.

وفي مسابقة الناشئين باستخدام سلاح السكتون جاء بالمركز الأول عفان بن أحمد الحضرمي وحل ثانيا محمد بن سليمان الشبيبي. أما في المسابقة المخصصة لكبار السن المخضرمين في فئة السكتون، فقد حقق المركز الأول سالم بن علي بالحاف وحل ثانيا صالح بن سالم البلوشي، فيما حقق المركز الثالث سليمان بن محمد الحاتمي. وفي فئة البندقية الثقيلة للمخضرمين جاء بالمركز الأول احمد بن عويص الدرعي، وحل ثانيا سالم بن سلطان الوهيبي، فيما حقق المركز الثالث سليمان بن محمد الحاتمي.