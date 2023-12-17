نادي السيب يتوج بلقب بطولة نادي العين الودية لكرة اليد

توج نادي السيب للناشئين لكرة اليد بطلا لبطولة نادي العين الودية لكرة اليد التي اقيمت خلال الفترة من 14 الى 16 من الشهر الجاري، بالصالة الرياضية بنادي العين بمشاركة 4 فرق هي السيب والعين (أ) و(ب) والجزيرة، وقد توج نادي السيب بالبطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي العين (ب) بعد احرازه العلامة الكاملة في المباريات التي خاضها بالبطولة .

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