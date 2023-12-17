بتكليف سام .. محافظ مسقط يرعى غدا نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي

مسقط ـ العمانية: بتكليف سامِ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يرعى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط غدٍا الثلاثاء المباراة النهائيـة لكأس جـلالة السلطـان المعظم للهـوكي لعـام 2023م، بملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وتأهّلَ ناديا أهلي سداب وصحار للمباراة النهائية في مسابقة كأس جلالة السُّلطان للهوكي بنسختها الـ53 للموسم الرياضي 2023، وذلك بعد فوز أهلي سداب على نادي صلالة بنتيجة 2 / 1 في لقاء مثير بين الفريقين قبل أن تحسم خبرةُ أهلي سداب النتيجة لصالحها، من جانبه تأهل نادي صحار للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 4/5 وأقيم اللقاءان على أرضية ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وستقام المباراة النهائية غدا الثلاثاء.

وشارك في هذه النسخة من المسابقة 10 أندية، وهي: أهلي سداب، والسيب، وصحار، والاتحاد، ومرباط، والنصر، ومسقط، وصلالة، وظفار، وصحم، وخلال هذه النسخة من المسابقة قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للهوكي إقامة نظام جديد، حيث تم تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين (مجموعة النخبة ومجموعة التحدي)، وجاء تقسيم الفرق إلى مجموعتين بناء على معايير التصنيف العام للأندية المشاركة بمسابقات عام 2022، وكذلك الدوري العام للهوكي 2023، وحسب التحديثات الأخيرة في المسابقات الدولية المعمول بها في الاتحادين الآسيوي والدولي.

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