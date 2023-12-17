نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام بريست في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أمام نظيره بريست بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب " لا بوجوار"، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2023-2024.

ويحتل نانت بعد هذه الخسارة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ثماني مباريات، فيما يحتل فريق بريست المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم.

أحداث مباراة نانت وبريست في الدوري الفرنسي

نجح هوجو مانيتي في تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح بريست في الدقيقة 50، بعد تمريرة من رومان ديل كاستيو.

وتمكن ستيف موني من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه بريست في الدقيقة 57.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح نانت في الدقيقة 62، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مصطفى برأسية، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس من منتصف مرماه.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح نانت في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 4+90 بداع التسلل.

