نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فلومينينسي يفاجئ الجميع بشأن معدل أعمار اللاعبين ويصرح: نحترم الأهلي وسنقدم ما لدينا للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي البرازيلي، على مباراة فريقه غدًا أمام الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ماذا قال مدرب فلومينينسي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

المدرب قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد: "مجموعة اللاعبين لدي مؤهلة للعب 90 دقيقة، لدي فيليبي ميلو وجيرمان كانو ومارسيلو والآخرين من الكبار في السن ملتزمين بالعمل ولم نواجه أي مشكلة في معدلات الأعمار، لديهم خبرة يمررونها للاعبين الشباب".

وأضاف:"أحتفي بكل الإنجازات وهذا الأمر يعطيني رضا كبير، الألقاب والبطولات التي حققناها هذا هو أساس عملي، أيضا أريد تحسين اللاعبين لأني أريدهم أن يعيشوا عيشا كريما في كرة القدم وبعدها، ونحن نعلم أن اللاعبين عمرهم أقصر في كرة القدم لذلك أريد لهم حياة سعيدة بعد الاعتزال".

فيرناندو دينيز وكينو

وتابع:"مقارنتنا بكرة القدم الأوروبية ليس عادلًا، فلومينينسي نجح في تحقيق علاقة داخلية سوية بين اللاعبين، لقد تمكنّا بتحقيق الألقاب بفضل العمل والجهد، منحنا اللاعبين شهران عطلة والكثير انتقدنا في ذلك".

وواصل:"نحب العمل ولكن نريد حياة رائعة للاعبين ولو خسرنا الألقاب لتحدثوا بأن الفريق فيه معدلات أعمار عالية والخسارة بسببهم".

وأشار:"نحن نحب كرة القدم ونريد أن نقدم كرة ممتعة، ولا نشبه أحد، هناك فرق بين فريقي وفريق مانشستر سيتي، نحن نلعب كرة قدم خاصة بنا ومختلفة، ومانشستر سيتي من أفضل 3 فرق في العالم".

وأكمل:"ملعب الجوهرة هنا ملعب رائع والأجواء رائعة، نريد التكيّف سريعا مع عامل الوقت لنظهر بشكل مميز".

فيرناندو دينيز

وأوضح: "الحلم هو مصدر الأمل، نُقر بجودة خصومنا، وكرة القدم هي قيم وهذه القيم لا يمكن أن يغيرها أحد نريد لعب كرة القدم الخاصة بنا وهذا هو المهم".

وأتم:"نحن نركز حاليا فقط في الأهلي المصري، نحن نحترمهم وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز عليهم، بعد ذلك يمكننا التفكير في الخصوم القادمين".