نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الفيفا يرفض طلب الأهلي بشان قميص الـ72 قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت بعثة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية خطابًا من «فيفا» اليوم الأحد يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم «٧٢» أثناء فترة الإحماء.

الفيفا يرفض طلب الأهلي بشان قميص الـ72

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه إن ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء المشار إليه قبل المباراة السابقة للأهلي أمام اتحاد جدة يخالف لوائحه التي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

وقامت بعثة الأهلي بالرد على «فيفا» بخطاب أوضحت فيه حيثيات ارتداء لاعبي الأهلي قميص الإحماء رقم «٧٢»، لكن «فيفا» أكد أن فريق الأهلي سوف يتعرض لعقوبات حال مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي غدًا الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وحقق الاهلي الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وقعهم علي معلول من علامة الجزاء وحسين الشحات وإمام عاشور بينما سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما هدف فريق نادي اتحاد جدة الوحيد.

صدمة جديدة من فيفا للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإخطار النادي الأهلي، بإيقاف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء مباراتين وذلك عقب تحصله على بطاقة حمراء وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي في الموقعة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضية لحساب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.