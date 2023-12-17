هشام يكن: الأندية المصرية أصل كرة القدم.. ولم أتخيل ظهور الأهلي بهذا الشكل أمام الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تأهله لنصف النهائي بطولة كأس العالم، بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال هشام يكن خلال استضافته في برنامج "الا الكرة يا كابتن"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لم أتخيل أن يظهر الأهلي أمام اتحاد جدة بهذه الصورة المشرفة، والفوز على فريق كبير وعريق لديه العديد من النجوم العالميين".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "كلنا سعداء بفوز الأهلي بالطبع على اتحاد جدة، والأندية المصرية أصل كرة القدم، والجميع يعلم ويعي ذلك منذ زمن طويل".

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن مباريات دور ربع النهائي.

موعد مباراه الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب الجوهرة المشعة.