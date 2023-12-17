نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. ماذا قدم البرازيلي كينو أمام الأهلي قبل مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب الأهلي موعدًا مع نظيره فلومينينسي بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية 2023.

وفي هذه المنافسة النارية سيصطدم المارد الأحمر بكينو نجم فلومينينسي وبيراميدز السابق، في المواجهة المقرر لها غدًا الإثنين.

حيث تأهل النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد حصوله على لقب دورى ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي بينما تأهل فلومينينسي البرازيلى لحصده لقب كوبا ليبرتادوريس.

ويلتقي الأهلي بفريق فلومينينسي بعدما حقق الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى السعودية.

وتعتبر مشاركة فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، لحصده لقب كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1، على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

أرقام كينو أمام الاهلي قبل صدام كأس العالم للأندية

خاض كينو صاحب الـ34 عامّا، بعض المباريات على الملاعب المصرية بقميص نادي بيراميدز، حيث سبق له مواجهة النادي الاهلي مرتين.

وشارك كينو مع بيراميدز في 33 مباراة في موسم 2018-2019، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 11 آخرين، وانضم إلى فلومينينسي في ديسمبر 2022 قادمًا من أتلتيكو مينيرو، وينتهي عقده في ديسمبر 2024.

كينو لم يتذوق طعم الهزيمة أمام الأهلي

لعب كينو بقميص بيراميدز أمام الأهلي مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونجح في هز الشباك خلال المباراة الأولى، وصنع هدفًا في المباراة الثانية.

ولم يتلقى أى هزيمة أمام الأهلي في المواجهتين السابقتين، حيث قاد فريقه للفوز في المباراة الأولى بهدف نظيف، وفي المباراة الثانية فاز فريق بيراميدز على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.