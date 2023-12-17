هنا المونديال.. أبيض ولا رمادي؟ قميص الأهلي أمام فلومينينسي يُثير الجدل

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أحمد جودة - القاهرة - أثار زي النادي الأهلي، الذي من المقرر أن يخوض به مواجهته أمام فريق فلومينينسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن تم الإعلان عنه.

قميص الأهلي أمام فلومينينسي يُثير الجدل

حيث تساءل العديد من مشجعي المارد الأحمر حول لون التيشيرت إذا كان أبيض وهو اللون التقليدي لغريمه نادي الزمالك، أو رمادي كما كما أوضحت الشركة الراعية لصناعة الملابس، لتحسم الجدل السائر بين الجماهير من وقت إعلان زي المارد الأحمر في مباراته غدًا الإثنين أمام فلومينينسي.

قميص الأهلي ضد فلومينينسي

وضرب الأهلي موعدًا مع فلومينينسي بعدما حقق الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى السعودية.

وتعد مشاركة فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، لحصده لقب كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1، على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.