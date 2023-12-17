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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أسامة عرابي نجم كرة القدم المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يملك مستويات رائعة خلال المرحلة الحالية على مستوي الهجوم وأن الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحان قادرين على التألق أمام فلومينينسي البرازيلي وتهديد مرماه.

أسامة عرابي: كهربا وتاو والشحات قادرين على تهديد فلومينينسي وإمام عاشور استعاد مستواه

وقال أسامة عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كهربا وتاو والشحات قادرين على تهديد فلومينينسي، وأري أن كولر سيلعب بنفس التشكيل فى اللقاء، وسيظهر بصورة مميزة أمام الفريق البرازيلي وقادر على التأهل للمباراة النهائية.

وأضاف:" إمام عاشور مستواه رائع واستعاد مستواه خلال الفترة الأخيرة، وظهر بصورة رائعة أمام اتحاد جدة السعودي، ولذلك قادر على التألق خلال المرحلة المقبلة وقيادة الوسط.

