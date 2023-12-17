عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع ؛ ترينت ألكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارا إيندوا، جرافريتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.