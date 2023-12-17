الرياضة

عاجل.. كولر: مواجهة فلومينينسي مختلفة عن اتحاد جدة.. وهذه حقيقة إصابة كهربا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر: مواجهة فلومينينسي مختلفة عن اتحاد جدة.. وهذه حقيقة إصابة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

كولر: مواجهة فلومينينسي مختلفة عن اتحاد جدة

المدرب السويسري قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"غدًا مواجهة مختلفة عما كانت أمام الاتحاد  لدينا حظوظ بلوغ النهائي".

وأضاف:"هذه البطولة بشكلها الحالي لن تتاح مستقبلا، نفكر في مواجهة الغد لتقديم أفضل أداء، وسنواجه فريق قوي للغاية، لاعبي فريقي سيقدمون أفضل أداء للانتصار".

وتابع:"قمت بالتحضير جيدًّا، شاهدت عدد من مواجهات فلومينينسي، وأحب متابعة كرة القدم البرازيلية منذ الصغر، المدرب دينيز لديه أسلوب مختلف وهو يقوم بعمل رائع".

وأشار:" الأداء أهم من العمر، اللاعب الكبير هو لاعب مخضرم يملك خبرات أعلى، اللاعب الشاب يركض كثيرًا، ولكن لاعب الخبرة يستطيع الوقوف أكثر واللعب مع الفريق".

كولر: هذه حقيقة إصابة كهربا

وعن حقيقة إصابة لاعبه كهربا قال:"لا أعرف إن كان محمود كهربا قد تعرض لإصابة وهو نائم.. قد يكون خبر إصابته شائعة لكن لا أعلم فعلا".

وأوضح:"من الأفضل أن يكون لدينا وقت أطول للتحضير، سواءً لنا كمدربين أو للاعبين، وجود يومين للراحة يعني عدم قدرة اللاعبين على التدريب بشكل قوي وسيكون هناك نوع من الراحة والاسترجاع".

وأكمل:""مشوار الفرنسي موديست انتهى في مونديال الأندية لكن لم ينتهي مع ".

الجدير بالذكر أن الأهلي بلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على الاتحاد السعودي 3-1 في الدور ربع النهائي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا