نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد برايتون اليوم الأحد 17/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد برايتون اليوم الأحد 17/12/2023 في الدوري الإنجليزي، والتي قد جمعت بينهما على ملعب" الإمارات ".

نتيجة مباراة أرسنال ضد برايتون

فاز فريق أرسنال الكروي الأول أمام نظيره فريق برايتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

أهداف مباراة أرسنال ضد برايتون

تمكن جابرييل جيسوس من تسجيل هدف هدف أرسنال الأول في شباك برايتون في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسجل هافيرتيز هدف أرسنال الثاني في شباك برايتون في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نيكيتاه.

وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة التاسعة والثلاثين متواجدًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد برايتون عند النقطة السادسة والعشرين في المركز التاسع.

