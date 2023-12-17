نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يضرب برايتون بهدفين ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق برايتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم الأحد عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة أرسنال ضد برايتون

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

وشهدت الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أرسنال عن طريق خيسوس لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وجاء اللاعب نفسه في الدقيقة الثالثة والعشرين ليسدد كرة قوية لكن تصدى لها حارس مرمى فريق برايتون.

استمر استحواذ لاعبو الجانرز على الكرة، ومرر بوكايو ساكا كرة رائعة إلى جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال، ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لترتفع الكرة فوق العارضة وذلك في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

دخل أصحاب الأرض بقوة وحماس كبير من أجل هز شباك برايتون، ونجح جابريل خيسوس من تسجيل هدف أرسنال الأول في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وتمكن هافيرتيز من تسجيل هدف أرسنال الثاني في شباك برايتون في الدقيقة السابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نيكيتاه.

ومن جهته فقد أهدر لاعبو برايتون جميع الفرص التي أتيحت لهم للتسجيل خلال شوطي المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.