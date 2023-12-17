نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق برينتفورد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب لويس بوتر، في تسجيل الهدف الأول لفريقه برينتفورد بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى أستون فيلا.

وأدرك اللاعب مورينو، نجم فريق أستون فيلا، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة مميزة.

ثم أضاف واتكينز نجم فريق أستون فيلا، الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 38 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برينتفورد عند المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.