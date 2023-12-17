منتخبنا الوطني لليد الصالات يكثف استعداداته واليوم وصول المنتخب الإيراني

يخوض 4 مباريات ودية استعدادا للبطولة الآسيوية

يصل اليوم « الاثنين « المنتخب الإيراني للصالات لكرة اليد لخوض أربع مباريات تجريبية مع منتخبنا الوطني الاول للصالات لكرة اليد، حيث ستكون أولى المباريات غدا الثلاثاء في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتقام على نفس الصالة المباراة الثانية يوم الاربعاء القادم في الساعة السادسة مساء أما المباراة الثالثة ستكون يوم الجمعة ايضا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمباراة الرابعة ستقام يوم السبت القادم 23 من الشهر الجاري على ملعب نادي الامل في الساعة السادسة مساء .

وتأتي هذه المباريات في اطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد والتى تستضيفها مملكه البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير 2024، ضمن «التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في نسختها التاسعة والعشرين»، التي ستقام في ثلاث دول هي : (كرواتيا، والدنمارك والنرويج) خلال شهر يناير من العام 2025 ويلعب منتخبنا في المجموعة الاولى التي تضم قطر والصين تايبيه والكويت أما المنتخب الايراني سيلعب في المجموعة معه منتخبات كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.

ويوصل منتخبنا الوطني تدريبات اليومية بملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي استعدادا لخوض المباريات الودية مع المنتخب الايراني حيث يركز الجهاز الفني في التدريبات على العديد من تدريبات التكتيكية مع التركيز أكثر على زيادة معدل جرعات اللياقة البدنية اللاعبين نظرا لقرب موعد انطلاق البطولة لذلك يحرص مراد بوسبت بان يكون اللاعبين في قمة الجاهزية من الناحية البدنية كونهم يقابلون منتخبات تتمتع بمهارات فنية وبدنية عالية .

ويتدرب في المران 20 لاعبا هم :سعيد بن حمد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط» حذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي واسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن احمد الدغيشي وعبدالله بن احمد الرومي «البشائر» اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي نادي عمان محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري أهلي سداب وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي السيب وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي».