هدف حمدي فتحي يهدي الوكرة الفوز على الدحيل ووصافة دوري نجوم قطر

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول بنادي الوكرة من تحقيق الفوز على الفريق الأول بنادي الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السادسة بدوري نجوم إكسبو القطري.

أحداث مباراة الوكرة ضد الدحيل في دوري نجوم قطر

النجم المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة ومنتخب مصر الأول شارك في اللقاء من البداية أساسيا وحتى نهايته وقدم مستوى رائع من خلال تدخلاته وسيطرته على منطقة وسط ميدان الوكرة وتوج مجهوداته بهدف الفوز لفريقه.

تقدم الدحيل مبكرا عن طريق يوسف أيمن عند الدقيقة السابعة ثم أدرك الوكرة التعادل بواسطة دالا عند الدقيقة السابعة والعشرون قبل أن يتقدم الدحيل مجددا بهدف البرازيلي كوتينيو في الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الدحيل بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني تمكن الوكرة من العودة في النتيجة وإدراك التعادل بواسطة عمر علي عند الدقيقة 74 ثم تقدم سريعا الوكرة بهدف ثالث عند الدقيقة 77 بواسطة النجم المصري حمدي فتحي.

الفوز رفع رصيد الوكرة للنقطة 24 ليرتقي لوصافة ترتيب فرق الدوري القطري أمام الغرافة بفارق الأهداف بينما توقف رصيد الدحيل عند النقطة 17 بالمركز الخامس.

وعاد فتحي من جديد للفريق بعد عقوبة إيقافه لمباراتين بسبب الطرد ضد العربي وغُرم ماليا أيضا، وإجمالا لعب فتحي 9 مباريات مع الوكرة هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.