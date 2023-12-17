عاجل.. إصابة نجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض عبد الله محمد نجم النادي الإسماعيلي لإصابة قوية خلال مباراة فريق 2003 بدوري الجمهورية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية للاعب في وقت قصير.

إصابة نجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

حيث أعلن عبد الله محمد مدافع الإسماعيلي الشاب عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة وذلك على غرار مشاركته مع فريق 2003 في احدى مباريات دوري الجمهورية هذا الموسم.

وتعتبر هذا القطع في الرباط الصليبي هو الثانية على التوالي الذي يضرب مدافع الدراويش الصاعد، حيث غاب اللاعب عن الفريق طوال الموسم الماضي بسبب تلك الإصابة.

ويعتبر عبد الله محمد من العناصر الشابة التي قام إيهاب جلال بتصعيدها للفريق الأول هذا الموسم لتدعيم صفوف الفريق في ظل ازمة إيقاف القيد.

وخضع اللاعب للعملية الجراحية اليوم بنجاح، حيث من المقرر ان يغيب عن صفوف الفريق قرابة الـ 10 أشهر حسب سرعة تعافيه.

رغم الخسارة من إنبي.. الإسماعيلي يستعد لتحقيق الفوز بالدربي

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي قد خسر في مباراته الأخيرة أمام إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف مقابل لاشيء.

سجل محمد حامد الهدف الوحيد في اللقاء بعد تمريرة من علي فوزي ليحقق لإنبي ثلاث نقاط غالية تساعدهم في جدول الترتيب.

حيث يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، وخاض كل فريق منهم 9 مباريات بالدوري المحلي هذا الموسم.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي جيدا خلال الفترة الحالية لديربي القناة، والمقرر له يوم الإثنين الموافق 1 يناير المقبل حيث أنه سيواجه نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.