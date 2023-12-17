نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات رحيل نجم الأهلي إلى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر تطورات صفقة انتقال أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لنادي سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان أحمد عبدالقادر قد طلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، بعد أن خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر خلال المباريات الماضية، بسبب الأزمات المتكررة بين الثنائي.



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن فرج عامر رئيس سموحة السكندري، قد أجرى اتصالا في الأسبوع الماضي بمحمود الخطيب رئيس الأهلي، بشأن ضم عبدالقادر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأضاف، أن محمود الخطيب وافق بشكل مبدئي على رحيل عبدالقادر، لكنه طالب في الوقت ذاته بحسم الأمر بشكل نهائي مع اللاعب، والحصول على موافقته.

وتابع، أن فرج عامر عقد جلس مع عبدالقادر بعد أن حصل على موافقة إدارة الأهلي، لكن اللاعب رفض العرض بسبب المقابل المادي.



واختتم، أن رئيس سموحة خلال الاجتماع، عرض على عبدالقادر 3 ملايين جنيه نظير انضمامه لسموحة لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، وهو الأمر الذي رفضه الأخير ليتم تأجيل الملف ليناير المقبل، وتحديدا بعد نهاية بطولة كأس السوبر للأبطال.



ويستعد الأهلي لمواجهة فلومنسي البرازيلي غدا الاثنين في نصف نهائي المسابقة وذالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.